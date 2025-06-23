الرئيس السيسي يعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية

-الرئيس السيسي :

-لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة

-ترسيخ ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير

-نؤمن بالدور المحورى للأمم المتحدة، في تحقيق التنمية المستدامة

-تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة، اليوم الإثنين؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، تناول خلالها سبل تطوير دور المنظمة الأممية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة، في هذه اللحظة التاريخية، التي نحتفل فيها بمرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة، تقف مصر؛ كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة، معتزة بدورها الريادي في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وكأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام".

“ويأتي احتفالنا اليوم في لحظة مفصلية، تعاد فيها صياغة التوازنات الدولية، وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي”.

“وإذ تؤمن مصر، بأنه لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، لجعلها قادرة على مواكبة هذه التحولات؛ فإنها تؤكد على أن أي تطوير أو إصلاح، يجب أن يرسخ ضرورة احترام القانون الدولي، وتجنب ازدواجية المعايير”.

وفي السياق ذاته، تثمن مصر، جهود السكرتير العام، في إصلاح المنظمة، كما تشدد على أهمية اضطلاع المنظمة بدور ملموس في تحقيق السلام المنشود بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد.

كما تؤمن مصر أيضا، بالدور المحورى للأمم المتحدة، في تحقيق التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه.

ويسعدنى ونحن نحتفل اليوم، بهذه الذكرى التاريخية، أن أعلن عن تدشين مصر، لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تأكيدا على التزام مصر الراسخ، بدعم الأمم المتحدة، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وفي الختام، أتوجه بالتحية والتقدير، لكل من ساهم في مسيرة هذه المنظمة، ونجدد عهدنا، بأن تظل مصر دائما، في مقدمة الداعمين لرسالتها النبيلة. شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.