قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
ميسي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثانية في مونديال الأندية 2025
إخلاء عمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي بالمنيا والمحافظ يوجه بتوفير سكن بديل
السفير الفرنسي لشيخ الأزهر: نؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب الألعاب النارية
الاحتلال يطلب من سكان طهران الابتعاد عن مصانع الأسلحة والقواعد العسكرية
تأجيل أولى جلسات 6 متهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي
بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل
بعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن رسميًا خلال أيام
بريطانيا تبدأ في إجلاء رعاياها من إسرائيل
أذكار المساء كاملة.. أفضل 7 أدعية لتحصين النفس مع بداية الليل
الخارجية الروسية: إيران تمتلك كامل الحق في الدفاع عن نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

-الرئيس السيسي : 
-لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة
-ترسيخ ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير
-نؤمن بالدور المحورى للأمم المتحدة، في تحقيق التنمية المستدامة
-تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة، اليوم الإثنين؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، تناول خلالها سبل تطوير دور المنظمة الأممية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة، في هذه اللحظة التاريخية، التي نحتفل فيها بمرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة، تقف مصر؛ كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة، معتزة بدورها الريادي في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وكأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام".
“ويأتي احتفالنا اليوم في لحظة مفصلية، تعاد فيها صياغة التوازنات الدولية، وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي”.

“وإذ تؤمن مصر، بأنه لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، لجعلها قادرة على مواكبة هذه التحولات؛ فإنها تؤكد على أن أي تطوير أو إصلاح، يجب أن يرسخ ضرورة احترام القانون الدولي، وتجنب ازدواجية المعايير”.
وفي السياق ذاته، تثمن مصر، جهود السكرتير العام، في إصلاح المنظمة، كما تشدد على أهمية اضطلاع المنظمة بدور ملموس في تحقيق السلام المنشود بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد.

كما تؤمن مصر أيضا، بالدور المحورى للأمم المتحدة، في تحقيق التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه.

ويسعدنى ونحن نحتفل اليوم، بهذه الذكرى التاريخية، أن أعلن عن تدشين مصر، لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تأكيدا على التزام مصر الراسخ، بدعم الأمم المتحدة، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وفي الختام، أتوجه بالتحية والتقدير، لكل من ساهم في مسيرة هذه المنظمة، ونجدد عهدنا، بأن تظل مصر دائما، في مقدمة الداعمين لرسالتها النبيلة. شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة الأمم المتحدة المنظمة الأممية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بالصور

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح

لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح
لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح
لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

حادث التجمع
حادث التجمع
حادث التجمع

نشرة المرأة والمنوعات| تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا.. العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية.. مشروب يساعد على التركيز لطلاب الثانوية العامة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد