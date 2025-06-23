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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بعلي عطا في "العودة إلى الجذور" بالمنصورة .. الأحد

علي عطا
علي عطا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء للاحتفاء بمسيرة الشاعر والكاتب الصحفي الكبير علي عطا، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل 29 يونيو، بقصر ثقافة المنصورة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع الأدبي والفكري.

تدير اللقاء د. سمية عودة، ويتضمن حديثا حول ملامح المشروع الشعري لعلي عطا، مع سرد محطات من مشواره الأدبي والصحفي، بمشاركة الكاتب والناقد إبراهيم حمزة، الروائي والناقد فرج مجاهد،  والشاعر الدكتور محمد عطوة.

الشاعر علي عطا، ولد عام 1963 بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، بدأ حياته بالعمل في مجال الصحافة عقب التخرج، وذلك بعدد من المجلات والصحف الإلكترونية المصرية والعربية، من بينها مجلة الفيصل السعودية، الحياة اللندنية، وجريدة أصوات أون لاين، كما عمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو عضو باتحاد كتاب مصر.

ارتبط تكوينه الثقافي بالإذاعة المصرية وبرامجها، وتأثر في مسيرته بكبار الشعراء منهم: نزار قباني، فاروق جويدة، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، ونازك الملائكة.

بدأ كتابة الشعر بالقصيدة العمودية، ثم قصيدة التفعيلة، وصدر له ثلاثة دواوين شعرية وهي: "على سبيل التمويه"، "ظهرها إلى الحائط"، "تمارين لاصطياد فريسة"، بجانب روايتين بعنوان "حافة الكوثر"، و "زيارة أخيرة لأم كلثوم"، كما صدر له عدة كتب منها "وجوه وكتب وقضايا في زحام عوالم افتراضية"، و"ظلال السرد: مرآة للذات ونافذة على الآخر".

وحصل على تكريمات شتى داخل مصر وخارجها، من بينها تكريم من قبل نقابة الصحفيين، نظرا لأعماله التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري العربي وكان لها حضورا فاعلا في الساحة الثقافية.

ينفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" الذي أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بهدف تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة، لاسيما في مسقط رؤوسهم من خلال تناول سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.

وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان العودة إلى الجذور قصر ثقافة المنصورة وزارة الثقافة

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