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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أهالي غير أسوياء.. إيناس عز الدين تعلق على واقعة قتل أم لأطفالها

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
سارة عبد الله

علقت المطربة إيناس عز الدين على اعترافات أم بقتل أطفالها داخل فيلا في منطقة الشروق.

وكتبت ايناس عز الدين عبر فيسبوك: “فين اللي كانوا بيقولوا إلا الأم يا جماعة، اه فيه أمهات بتأذي ولادها وفيه أمهات بتقتل ولادها سواء علشان راجل ولا علشان ظروف ولا علشان تعبانة في دماغها ولا علشان ما كانش ليها جواز ولا خلفة من الأساس ولا عشان أنانية وفيه أمهات بتموت عيالها بالحياة وأمهات بتبتز أولادها وأمهات فاكرين إنهم بما إنهم خلفوا فالعيال يعيشوا عبيد ليهم مدى الحياة وفيه اهالي غير اسوياء كتير”.

وأضافت : “فاللي يقولك إلا الأم ولا إلا الأب مستحيل يأذوا عيالهم ده باللي في رجلك وتديله وتدعي يارب يدوق من نفس اللي انت دوقته علشان يعرف أن الله حق”.

ونشرت المطربة إيناس عزالدين، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تعلن عن إصابتها فى عينها وتحديدا بقطع في الملتحمة حول القرنية بالعين. 

وقالت إيناس عزالدين : الحمد لله كثيرًا.. قطع في ملتحمة العين حصل.. العيب فيا أنا عارفة فقرية.. أنا عايزة أعيط.

حقيقة زواج إيناس عز الدين من رجل متزوج

يذكر أن المطربة ايناس عز الدين، كانت قد نفت ما تداول عن زواجها مؤخرًا من رجل متزوج، لتكون له الزوجة الثانية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" : "بدون دخول في تفاصيل ولكن للتوضيح فقط مش أكتر أنا زوجة أولى وأخيرة لزوجي أحمد قمر زوجي عمره ما اتجوز غيري ولا قبلي ولا بعدي ولا أنا عمري اتجوزت غيره ولا اتجوزت راجل متجوز أو أخدت راجل من مراته وأولاده ده توضيح لخطأ أشيع حبيت بس أوضحه وشكرًا".

وأضافت: “انا بس وضحت علشان البوست ده لقيته وكذا حد بعتلي أن كذا موقع منزله بصورتي وأنا ما أعرفش تفاصيله لكن أنا وضحت عن نفسي وبدون اساءة لحد ولا هجوم على حد سواء اصحاب الخبر الاصليين ولا حتى الصحفيين اللي نزلوه لأن وارد يحصل خطأ غير مقصود اكيد وبالتالي أنا وضحت مش أكتر بدون أي شد أو جذب مع أي طرف”.

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