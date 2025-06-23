التصوير قريبا.. الفيشاوي والنهار وسوسن بدر في فيلم حين يكتب الحب

يواصل المخرج محمد هاني استكمال باقي ابطال فيلمه الجديد حين يكتب الحب و الذي يبدأ تصويره قريبا.

الفيلم يلعب بطولته النجوم احمد الفيشاوي و معتصم النهار و سوسن بدر و جاري اختيار باقي الابطال

الفيلم من انتاج نايف عبد الله و تأليف سجى محمد الخليفات

الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية و قدم عدد من الافلام القصيرة

و هو الإنتاج الاول بمصر للمنتج نايف عبد الله.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي

كواليس فيلم حين يكتب الحب

كواليس فيلم حين يكتب الحب

أعمال أحمد الفيشاوي

وفى وقت لاحق، أعلن المنتج أيمن يوسف عن تقديم مسلسل سفاح التجمع من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يجسد دور كريم سليم المعروف بـ سفاح التجمع صاحب القضية الأشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أيمن يوسف عبر موقع فيسبوك، تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم بطولة مسلسل سفاح التجمع، معلقة: سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا".

أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم بنقدر ظروفك والذي شارك فى بطولته كل من نسرين طافش ومي سليم .

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.