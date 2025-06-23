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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد صادق يكشف أسرار عن عمله مع الفنان الراحل نور الشريف

الفنان سيد صادق و الفنان القدير الراحل نور الشريف
الفنان سيد صادق و الفنان القدير الراحل نور الشريف
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال سيد صادق  في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “  العمل مع النجم القدير الراحل نور الشريف  كان مميزا و جميلا ،  نور الشريف انسان و فنان جميل ، ربنا يرحمه يارب 


إستطرد  سيد صادق،  مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأقرب إلى قلبي، لأنه قريب جدا من شخصي في الحقيقة وعندما كنت أشاهده أمس ضحكت حسيت إن انا مش بمثل".


سيد صادق، اشتهر بأداء الأدوار الثانوية، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة.

اخبار الفن نجوم الفن سيد صادق نور الشريف الإعلامية أوركيد سامي

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