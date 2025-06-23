قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
ميسي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثانية في مونديال الأندية 2025
إخلاء عمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي بالمنيا والمحافظ يوجه بتوفير سكن بديل
السفير الفرنسي لشيخ الأزهر: نؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب الألعاب النارية
الاحتلال يطلب من سكان طهران الابتعاد عن مصانع الأسلحة والقواعد العسكرية
تأجيل أولى جلسات 6 متهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي
بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل
بعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن رسميًا خلال أيام
بريطانيا تبدأ في إجلاء رعاياها من إسرائيل
أذكار المساء كاملة.. أفضل 7 أدعية لتحصين النفس مع بداية الليل
الخارجية الروسية: إيران تمتلك كامل الحق في الدفاع عن نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. الثقافة تضيء شمال سيناء بثلاث منارات جديدة للمعرفة والإبداع

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

في احتفالية وطنية مميزة تزامنت مع ذكرى ثورة 30 يونيو، دشّن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ثلاث منشآت ثقافية جديدة في قلب سيناء، ضمن جهود وزارة الثقافة لإرساء مبادئ العدالة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف بالمعرفة والوعي.

بيت ثقافة قاطية.. من أنقاض الإرهاب إلى منارة تنوير

استهل الوزير زيارته إلى المحافظة بافتتاح بيت ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، والذي أعادت الوزارة بناءه بعد تدميره بفعل الإرهاب، ليُبعث من جديد كمنصة إشعاع ثقافي ومعرفي. وتضمّن الافتتاح عروضًا فنية وشعرية من أبناء القرية وشعراء البادية، ما عكس روح الانتماء المتجددة.

أكد الوزير أن افتتاح البيت في هذا التوقيت رسالة رمزية قوية على أن الثقافة تمثل حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة، ووجّه بتشغيله على فترتين صباحية ومسائية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأهالي، إلى جانب تخصيص فعاليات لدمج أطفال سيناء ضمن "ملتقى أهل مصر".

من جانبه، شدّد المحافظ على دور الثقافة في ترسيخ الوعي والانتماء، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة مشروعات تهدف إلى بناء الإنسان في سيناء، جنبًا إلى جنب مع التعليم والفنون.

مكتبة نجيلة.. فضاء معرفي جديد لأجيال المستقبل

ثاني المحطات كانت في قرية نجيلة، حيث أعاد الوزير افتتاح مكتبتها الثقافية بعد تطويرها، لتكون مركزًا لخدمة الشباب والطفل. وتمتد المكتبة على مساحة 1000 متر مربع وتضم أكثر من 4800 كتاب، وقاعة للأنشطة، وغرفًا مجهزة للحاسب الآلي.

الوزير أكد خلال جولته أن تطوير المكتبة يمثل استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للفكر المتطرف وتوفير أدوات التثقيف والتمكين المعرفي، موجهًا بتوفير مدربين متخصصين لتقديم دورات حاسب آلي لأبناء القرية، واستغلال الساحات المحيطة في تقديم عروض مسرحية وسينمائية.

قصر ثقافة نخل.. منارة ثالثة تكتمل بها خريطة التنوير في سيناء

في ختام جولته، افتتح وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء قصر ثقافة نخل، المقام على مساحة 2500 متر مربع. يضم المبنى مكتبتين، قاعة متعددة الأغراض، ناديًا للمرأة، ومرافق تقنية وإدارية، ليكون مركزًا ثقافيًا متكاملًا يخدم أهالي المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح ثلاثة مواقع ثقافية في يوم واحد يعكس إصرار الدولة المصرية على استعادة الوعي، وترسيخ الثقافة كخط دفاع أول في مواجهة التحديات الفكرية، مؤكدًا أن شمال سيناء تحتل مكانة مركزية في خطط التنمية الشاملة.

شراكة مجتمعية من قلب سيناء

شهدت الافتتاحات الثلاثة حضورًا واسعًا من شيوخ القبائل وعواقل سيناء، الذين أكدوا دعمهم لجهود الدولة في تنمية الإنسان، وتجديد الحياة الثقافية في ربوع سيناء. كما أثنى الوزير على التعاون المثمر مع المحافظة، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ العدالة الثقافية في كافة أنحاء الجمهورية.

 

بهذه الافتتاحات، تُعلن وزارة الثقافة أن التنمية في سيناء لا تقتصر على الطرق والبنية الأساسية فقط، بل تشمل بناء العقل والوجدان عبر الثقافة والهوية والانتماء.

ثورة 30 يونيو الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ثلاث منشآت ثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

هاتف أوبو

بقدرة شحن جبارة .. تعرف على أحدث هاتف من أوبو في 2025

جهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي Xiaoxin

ببطارية جبارة وإمكانيات مذهلة.. تعرف على أفضل حاسوب في الأسواق

هاتف قابل للطي

منافس شرس لسامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Mate XT 2

بالصور

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح

لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح
لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح
لأولياء أمور الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدعم ابنك من القلق إلى النجاح

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

حادث التجمع
حادث التجمع
حادث التجمع

نشرة المرأة والمنوعات| تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا.. العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية.. مشروب يساعد على التركيز لطلاب الثانوية العامة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد