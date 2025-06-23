وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة نخل

في ثالث محطات زيارته الرسمية لأرض الفيروز، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قصر ثقافة نخل، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وحضر الافتتاح اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، وعدد من شيوخ وعواقل القبائل السيناوية، وقيادات العمل الثقافي والتنفيذي بالمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ أروقة القصر المقام على مساحة كلية تبلغ نحو 2500 متر مربع، منها 230 مترًا مربعًا كمساحة إنشائية.

ويتكون المبنى من طابقين: أرضي وأول علوي، يضم الطابق الأرضي قاعة متعددة الأغراض، مكتبة للكبار، مكتبة للطفل، وعددًا من المكاتب الإدارية، فيما يحتوي الطابق العلوي على قاعة حاسب آلي، ونادي للمرأة، ومجموعة من المكاتب الأخرى.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الافتتاحات الثلاثة التي شهدتها شمال سيناء اليوم تُجسد إصرار الدولة المصرية على استعادة الوعي، وبناء الإنسان، وترسيخ الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، وأن شمال سيناء ستظل في القلب من خطط التنمية الشاملة، وعلى رأسها التنمية الثقافية.

وأضاف الوزير أن افتتاح ثلاثة مواقع ثقافية خلال هذه الزيارة يُعد ترجمة حقيقية لدعم الدولة المتواصل لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ العدالة الثقافية، وإتاحة منصات الإبداع والمعرفة في مختلف ربوع الجمهورية، لا سيما في المناطق الحدودية.

ووجّه وزير الثقافة الشكر إلى اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على دعمه المتواصل للحركة الثقافية في المحافظة، كما ثمّن مشاركة شيوخ وعواقل سيناء في هذا الحدث، مؤكدًا أن حضورهم يعكس روح الشراكة والتكامل بين الدولة والمجتمع.