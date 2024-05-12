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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسف: لا مكان آمن بكل غزة لــ600 ألف طفل في رفح

أطفال غزة
أطفال غزة

أكدت منظمة اليونيسف الأممية أنه لا مكان آمن في كل غزة يمكن أن يذهب إليه 600 ألف طفل في رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت اليونيسف أن كل أطفال غزة بحاجة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
قالت اليونيسف إن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يعانون من إعاقات ومشاكل صحية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال 24 ساعة.


ذكرت وزارة الصحة في غزة بأن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وصل إلى 35034 شهيدا و 78755 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ويستمر عدد الشهداء يوميًا في الارتفاع في غزة كل يوم في اليوم ال219 للحرب.
 

اليونيسف الأممية 600 ألف يمكن رفح 8 مجازر

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