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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام 2024 / 2025

اجتماع لجنة الإعلام
اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام 2024 / 2025، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه بدلا من 591 مليون جنيه في العام الماضي. 

وأعلنت الدكتورة درية شرف الدين عدة توصيات، من بينها تبني اللجنة لتشريع يعالج أزمة مديونية المؤسسات الصحفية لدى الضرائب، وزيادة برامج التطوير والتدريب للصحفيين.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية تعتمد على مواردها الذاتية، وإنه تمت زيادة الإيرادات من 2.2 مليار إلى 3 مليارات تقريبا، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بداية من كورنا وحتى نتائج التعويم الأخيرة والتي ارتفع فيها سعر طن الورق من 500 دولا إلى 1300 دولار للطن نتيجة زيادة الدولار من 32 جنيها إلى ما يقرب من 49 جنيها للدولار. 

وفيما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات القومية، أكد الشوربجي أن الديون المتراكمة على المؤسسات ديون سيادية وليست تجارية، فالديون التجارية تم سدادها بالكامل وهي صفر ، بينما الديون السيادية فهي ديون متراكمة على المؤسسات لدى كل  من الضرائب والتأمينات.

وأوضح أنه فيما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات لدى التأمينات، تم توقيع برتوكول مع التأمينات وتم سداد ما يقرب من 80 مليون جنيه ديون متراكمة على 5 مؤسسات صحفية. 

وأشار إلى أن الضرائب المتراكمة على المؤسسات القومية للضرائب هي متراكمة من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وسببها الرئيسي هي ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات والتي تصل نسبتها إلى 36% على كل إعلان. 

وطالب الشوربجي لجنة الإعلام بالوقوف بجوار الهيئة لاستصدار تشريع يساعد المؤسسات القومية على الانتهاء من مديونيتها من الضرائب. 

ولفت إلى أن هناك تطويرا كبيرا تشهده المؤسسات القومية، خاصة في المشروعات الرقمية والتحولات الإلكترونية (الديجيتال)، وربط الصحف الورقية بالمواقع الإلكترونية مع الحفاظ بالجرايد الورقية للأهرام والأخبار والجمهورية.

وأوضح أن هناك دعما للمشروعات الاستثمارية لأنها في غاية الأهمية وتمثل موارد دخل مهمة لهذه المؤسسات، فعلى سبيل المثال جامعة الأهرام الكندية تمثل أهمية بالغة لجريدة الأهرام، فإيرادات الجامعة الكندية وصلت إلى 950 مليون جنيه، 

وأضاف: “نستهدف زيادة الإيرادات أكثر من ذلك، خاصة أننا سنفتتح 3 كليات جديدة؛ الطب والتمريض والعلوم الطبية”. 

وذكر أنه يتم اعتماد الموازنات، وأن المؤسسات الصحفية مقبلة على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وستجرى مؤسسة الأهرام انتخاباتها.

وعن توزيع الصحف الورقية، أكد الشوربجي أنه "في الماضي الأهرام كان يطبع 300 ألف نسخة والعدد الأسبوعي 700 ألف، أما الآن فننتهج سياسة عدم طبع أعداد كبيرة لتقليل التكاليف، فالأهرام يطبع 100 ألف نسخة والمرتجع 10%، ويتم اتباع سياسة توزيعية جيدة من خلال تخصيص نقاط توزيع أكثر.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين موازنة الهيئة الوطنية للصحافة برامج التطوير مديونية المؤسسات الصحفية

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