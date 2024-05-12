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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمركز خدمات مصر ومحور أم القرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولته المسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لمركز خدمات مصر ومحور ام القرى وطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي اول ومركز ومدينة طنطا ،على استمرار الجولات الميدانية الصباحية والمسائية، من أجل متابعة كافة المشروعات التي تتم  على أرض الواقع، وأيضا مراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مؤكدا أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي أول ومركز ومدينة طنطا ، وخلال حديثة مع المواطنين اشار المحافظ أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

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ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك
.
وأضاف المحافظ انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة. ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي حي ثان طنطا .

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