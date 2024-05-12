رئيس جامعة طنطا يهنىء عميد كلية الطب لاختياره طبيبا مثاليا من النقابة

تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، بمناسبة تكريمه اليوم واختياره طبيبا مثاليا من النقابة العامة للأطباء، في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت اليوم بمقر النقابة العامة للاطباء بدار الحكمة بالقاهرة.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاحتفال بيوم الطبيب المصري السادس والأربعون، وتكريم الرواد والأطباء المثاليين على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية .

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور عادل العدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق والدكتور اسامه عبد الحي نقيب عام اطباء مصر والدكتور بهاء توفيق نقيب اطباء الغربيه وعدد من الشخصيات العامة وأطباء مصر من كافة التخصصات الطبية بمختلف المحافظات المصرية.