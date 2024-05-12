بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

قدم الشيف سالى فواد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الجبنة القديمة.

المكونات

5 كيلو جبنة فلاحي قريش.

كيلو من الحليب.

2 كيلو من اللبن الرائب.

ربع كوب من العسل الأسود.

ربع كيلو شطة حمراء أو حسب الرغبة.

كيلو من الملح.

كمية من شرش الحليب «وهو ما يعرف عند الفلاحين بأسم الحامض وهو عبارة عن الماء الذي يتصفي من الجبنة ويمكنك الحصول عليه عن طريق شرائه من أحد بائعين الجبنة القريش

ربع كيلو كسبة متواجدة عند العطارين وهي لونها بني فاتح تشبه معجون التمر.

كيس واحد من دواء الجبن متواجد عند العطارين لمنع ظهور الديدان بداخله.

ربع كيلو من المورتة المتبقية من الزبدة الفلاحي بعد إذابتها على النار.

بعض من الترمس البلدي الجاف.

خميرة المش يمكنك الحصول عليه بودرة عند العطارين أو الحصول على مش قديم من أي شخص كان يخزن الجبنة من قبل

نضع الجبنة في مصفة وترش بملح كثير للتخلص من الشرش الزائد بها.

يتم خلط الملح وشرش الجبنة والعسل والخميرة والكسبة والمورتة ودواء الجبنة.

التقليب الجيد حتى إختفاء الملح.

إضافة الحليب واللبن الرائب إلى الخليط السائل الذي تم خلطه.

التقليب الجيد للحصول على قوام مناسب.

إحضار إناء فخار.

نضع الجبنة القريش المصفاه جيداً من الشرش الزائد.

نصب عليها الخليط السائل على الجبنة حتى يغطيها تماماً.

مراعاة تغطية السائل الجبنة ويكون أعلي منها.

يوضع الترمس البلدي الجاف.

يوضع بعض الحلبة الحصى في قطعة شاش وتوضع فوق خليط الجبنة.

وبعد إتباعك للخطوات السابقة أصبح لديكِ أشهي وأقدم أنواع الجبن التي يتميز بها الريف المصري.

وبالهناء والشفاء