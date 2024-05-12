شخص مفقود| ننشر الصور الأولى لعقار كرموز المنهار في الإسكندرية

حصل موقع “صدى البلد”، على الصور الأولى لواقعة انهيار عقار قديم مساء اليوم، الأحد، بمنطقة كرموز، بمحافظة الإسكندرية.

وتم استخراج سيدة من أسفل العقار، وجارٍ البحث عن شخص تحت الأنقاض، وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجاري البحث عن شخص آخر أسفل الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.