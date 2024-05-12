أردوغان يتهم أمريكا وأوروبا بعدم الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن قالت حماس إنها لا تنوي التزحزح عن اقتراح رفضته إسرائيل بالفعل.

وفي حديثه إلى العلماء المسلمين في اسطنبول، قال أردوغان إن حماس قبلت اقتراح وقف إطلاق النار من قطر ومصر في "خطوة في الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم"، متهما حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها لا تريد إنهاء الحرب.

وتابع: "كان رد حكومة نتنياهو هو مهاجمة الأبرياء في رفح"، مضيفا: "لقد أصبح من الواضح من يقف إلى جانب السلام والحوار، ومن يريد استمرار الاشتباكات والمزيد من إراقة الدماء".

وتساءل الرئيس التركي "هل رأى نتنياهو أي رد فعل خطير على سلوكه؟" لا. لم تظهر أوروبا ولا أمريكا رد فعل من شأنه أن يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار."

وأدانت تركيا الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانتقدت الدعم غير المشروط لإسرائيل من قبل الغرب.

كما أوقفت أنقرة أيضا جميع التجارة مع إسرائيل وقالت إنها قررت الانضمام إلى مبادرة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.