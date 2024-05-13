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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

مسيرة
مسيرة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار في  المستوطنات الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان جراء تسلل طائرات بدون طيار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في المستوطنات التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في راموت نفتالي ومجلس ميفوت هيرمون الإقليمي ومالكيا وإفتاخ وديشون وكريات شمونة.

ويأتي الحادث بعد فترة وجيزة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة أصابت موقعين لإطلاق صواريخ حزب الله في حلتا وكفرهمام جنوب لبنان في وقت سابق من هذا المساء.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  إنه تم اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو مدينة سديروت الجنوبية قبل قليل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في المستوطنة للمرة الثانية اليوم.

 


وتم إطلاق الصاروخ تجاه سديروت بعد دقائق فقط من صوت صفارات الإنذار للاحتفال ببداية "يوم الذكرى".

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