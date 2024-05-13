بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور جديدة لها.





وتالقت هنادي مهنا بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان هادىء و بسيط باللون الاصفر المجسم ذات فتحه من الساق .









وتتميز هنادى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

















وتعتمد هنادى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

















ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





واليكم الصور..

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