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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلسل لا ينتهي.. التفاصيل الكاملة لعقار كرموز المنهار غربي الإسكندرية

صورة من العقار المنهار
صورة من العقار المنهار

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.

وبالأمس، نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ شخص مصاب من أسفل عقار قديم انهار، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز، غريي محافظة الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إنقاذ سيدة وإصابة زوجها.. الحصيلة النهائية لضحايا عقار كرموز المنهار غربي الإسكندرية

وكانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في استخراج سيدة من أسفل العقار على قيد الحياة وتم إسعافها في الحال، وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار باحد الشوارع في نطاق قسم كؤموز، غربي الإسكندرية.

كما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث لم يسفر عن وفيات، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية مصابا واحدا جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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