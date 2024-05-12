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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ سيدة وإصابة زوجها.. الحصيلة النهائية لضحايا عقار كرموز المنهار غربي الإسكندرية

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ شخص مصاب من أسفل عقار قديم انهار، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز، غريي محافظة الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقار كرموز المنهار| رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال الإنقاذ

وكانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في استخراج سيدة من أسفل العقار على قيد الحياة وتم إسعافها في الحال.

وقد أسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار باحد الشوارع في نطاق قسم كؤموز، غربي الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وصادر له قرار هدم، وتم إنقاذ سيدة واستخراج رجل مصاب أسفل الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

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