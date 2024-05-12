عقار كرموز المنهار| رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال الإنقاذ

وصلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إلى موقع عقار كرموز المنهار، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز، حيث تم استخراج سيدة من أسفله «على قيد الحياة»، وجارِ البحث عن شخص آخر.

وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار.

بدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية.

وانتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتبين أن العقار قديم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.