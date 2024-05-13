بسبب ممثل داعم لـ الاحتلال.. طلاب ينسحبون من حفل تخرج جامعة أمريكية| فيديو

غادر عشرات الطلاب من حفل التخرج بجامعة ديوك الأمريكية، محتجين على ضيف الحفل الممثل الكوميدي جيري ساينفيلد الداعم لإسرائيل خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” الطلاب الذين يرتدون أزياء وقبعات التخرج، وبعضهم يلوح بالعلم الفلسطيني، وهم يغادرون مكان إقامة الحفل في ملعب كرة القدم بالجامعة الموجودة في نورث كارولاينا، مرددين "فلسطين حرة".

وصاح خريجون آخرون "جيري!.. جيري!" بينما تلقى ساينفيلد شهادة فخرية، وألقى كلمة تلقى دعوة حضور الحفل لإلقائها دون مقاطعة كبيرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ساينفيلد في الكلمة التي ألقاها "الكثير منكم يفكر، لا أستطيع أن أصدق أنهم دعوا هذا الرجل. لقد فات الأوان"، بعد أن تعهد "بالدفاع" عن مفهوم الامتياز.

وأضاف "أقول، استخدم امتيازاتك. لقد نشأت صبيا يهوديا من نيويورك. هذا امتياز إذا كنت تريد أن تصبح ممثلا كوميديا".

وقال فرانك ترامبل المتحدث باسم جامعة ديوك في بيان "نحن نتفهم عمق المشاعر في مجتمعنا، وكما فعلنا طوال العام، فإننا نحترم حق الجميع في جامعة ديوك في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، دون منع الخريجين وعائلاتهم من الاحتفال بإنجازاتهم".