مخاوف إسرائيلية من اختراق طائرة.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي بسبب مخاوف من اختراق طائرة معادية.

وقد أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء أمس الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان جراء تسلل طائرات بدون طيار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في المستوطنات التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في راموت نفتالي ومجلس ميفوت هيرمون الإقليمي ومالكيا وإفتاخ وديشون وكريات شمونة.

وجاء الحادث بعد فترة وجيزة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة أصابت موقعين لإطلاق صواريخ حزب الله في حلتا وكفر همام جنوب لبنان في وقت سابق من هذا المساء.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، إنه تم اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو مدينة سديروت الجنوبية قبل قليل.