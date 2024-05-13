نائب: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تجسيد لالتزامها بقضايا حقوق الإنسان

أدان النائب طارق رضوان- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأشد العبارات التصاعد المستمر لحدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعبر عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل إستمرار قوات الإحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع.

وأضاف رضوان فى بيان صحفى له أن القضية الفلسطينية تعد واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية في العالم ، وفي ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتحديداً في قطاع غزة، حيث ينبغي على المجتمع الدولي التصدي لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر ليست غريبة عن قضية الفلسطينيين، فقد كانت ولا تزال من أكثر الدول المعنية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وترتكز سياسة مصر في هذا الصدد على مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، وتضع القضية الفلسطينية كأحد أولوياتها السياسية والدبلوماسية.

وعن عزم مصر دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، علق "رضوان" ، أنه ومنذ عقود طويلة، جاءت مصر في طليعة الدول التي تدعم القضايا العادلة وتسعى لإحقاق العدالة الدولية. وفي هذا السياق، يأتي الإعلان الأخير عن نيتها للتدخل ودعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كتجسيد للتزامها بقضايا حقوق الإنسان وإحقاق العدالة حيث تأتي هذه الخطوة الهامة في سياق التصاعد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتؤكد موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وتعبر عن عمق التحالف بين مصر وجنوب أفريقيا في مواجهة الظلم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "رضوان" إن الدعم المصري لدعوى جنوب أفريقيا يستند على أسس قانونية وأخلاقية قوية، حيث تنص المواثيق الدولية على حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف:تجدد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وفي الختام، تحث اللجنة الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.