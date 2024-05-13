مكافحة وعلاج الإدمان : نسبة تعاطي المخدرات انخفضت إلى 1%

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة حماية لأرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين، فحتى بعد تطبيق القانون، من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023.

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، إنه عند بدء حملات الكشف في عام 2019 كانت نسبة التعاطي مخيفة بواقع 8%، لكن النسبة انخفضت إلى 1%.

وتابع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه على مدار آخر 9 أشهر جرى الكشف على أكثر من 136 موظف عامل بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الحملات تتعامل بشكل مفاجئ وسرية تامة ويتم الكشف على الموظفين، وإذا تبين أن الموظف يباشر عمله تحت تأثير المخدر، فإن العقوبة تقع ويتم الفصل من العمل.