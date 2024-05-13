خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتصدي لأزمة الأمطار

استعرض اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهود شركة الصرف الصحي خلال السنوات العشر الأخيرة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإسكندرية عقب غرق المدينة بالأمطار خلال عام 2015.

وخلال ورشة عمل المياه مع الاتحاد الأوروبي، أكد نافع حرصه الشديد بتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث أثناء النوات للصحفيين ورموز الإعلام بمحافظة الإسكندرية.

وأشار "نافع" إلى المشروعات المقامة من قبل شركة الصرف الصحي ومنها مشروع رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، ومشروع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي.

وأفاد "نافع" بإعلام المواطنين بما يحدث في مثل هذه النوات والإجراءات الواجب اتخاذها حتى لا يتعرضوا للخطر ويأتي ذلك برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وذكر "نافع" الدور الفعال الدائم من قبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر "كريستيان برجر"، من خلال حضوره لمعظم فعاليات الشركة في عدة محافظات بمصر