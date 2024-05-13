مدير جهاز مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوي العاملة يقدر بـ2 مليون عامل

قال العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس السيسي: إن استهلاك مصر من اللحوم حوالي مليون طن ، ولدينا مزارع تسمين ومجازر فى دمياط وأماكن متفرقة بالسويس ومصنع علف للثروة الحيوانية والداجنة”.

وأضاف: “لدينا مدينة بيئية قوية جدا و بها أقل انبعاثات كربونية ومساحات خضراء شاسعة ومجتمع عمراني جاذب واستدامة وتصدير عقاري، ولم يقتصر دور الجهاز على فكرة إقامة مجتمعات عمرانية، بل يتم العمل على أصول الدولة غير المستغلة ويعمل الجهاز على تطوير قرية بأسوان”.

وتابع: “نعمل الأن 250 غرفة جديدة تضاف إلى القطاع السياحي بأسوان.. ولدينا حجم كبير من القوي العاملة بجهاز مستقبل مصر، و فى 2019 كان هناك 600 عامل والآن هناك 2 مليون عامل فى 2024، ونستهدف 3.5 مليون و80 ألف فرصة عمل”.