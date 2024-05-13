عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير جهاز مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوي العاملة يقدر بـ2 مليون عامل

المدير التنفيذي لجهاز
المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

قال العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس السيسي: إن استهلاك مصر من اللحوم حوالي مليون طن ، ولدينا مزارع تسمين ومجازر فى دمياط وأماكن متفرقة بالسويس ومصنع علف للثروة الحيوانية والداجنة”.

وأضاف: “لدينا مدينة بيئية قوية جدا و بها أقل انبعاثات كربونية ومساحات خضراء شاسعة ومجتمع عمراني جاذب واستدامة وتصدير عقاري، ولم يقتصر دور الجهاز على فكرة إقامة مجتمعات عمرانية، بل يتم العمل على أصول الدولة غير المستغلة ويعمل الجهاز على تطوير قرية بأسوان”.

وتابع: “نعمل الأن 250 غرفة جديدة تضاف إلى القطاع السياحي بأسوان.. ولدينا حجم كبير من القوي العاملة بجهاز مستقبل مصر، و فى 2019 كان هناك 600 عامل والآن هناك 2 مليون عامل فى 2024، ونستهدف 3.5 مليون و80 ألف فرصة عمل”.

 

العقيد بهاء الغنام بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر مستقبل مصر موسم الحصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

وزير الري: محطة المحسمة تروي 40 ألف فدان في سيناء

ربيع : تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لخزانة الدولة

قرار مهم من إدارة الزمالك قبل مباراة العودة أمام نهضة بركان

سيارة تطيح بـ شابين على طريق الشيخ زايد .. والنتيجة مأساة

الصرف الزراعي.. وزير الري: مشروعات الدولة ساهمت في الحد من هدر المياه

الشيوخ يحيل طلبًا بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إلى رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

فيديو

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-