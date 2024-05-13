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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع رصف شارع كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أعمال الرصف التى تتم بمدينة القناطر الخيرية حيث تم أعمال تكسير وإزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 م وعرض1م  وتم تجهيز الجزيرة الوسطى لوضع قواعد اعمدة الإنارة، بالاضافة الى انه تم استكمال تجهيز الشدة الخشبية الأولي بالجانب الأيمن من عند الشعار تمهيدا لصب سلاح البلدوره للأرصفة الجانبية ، وتوريد رمل للأرصفة الجانبية بالكورنيش تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك، وجارى اعمال تركيب البلدوره المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش.


ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الاعمال بالورديات المسائية للعمل علي تسيير الحركة المرورية.


وقال المحافظ  إن خطة الرصف لمدينة القناطر الخيرية والتي تبلغ 20.5 مليون جنيه عن العام المالى 2023 / 2024 بإجمالي  اطوال  3075  متر طولي وذلك بشارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية حيث تم الانتهاء من اعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين ، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الاسكان امامها وخلفها وشارع برج الفرسان  وطريق كورنيش القناطر الخيريه وشارع عزمي أمام حلقة السمك حتى الرصيف القديم بطول 150م وعرض 10م.

القليوبية أعمال الطبقة السطحية القناطر الخيرية تركيب بلاط الانترلوك كورنيش القناطر الخيرية

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