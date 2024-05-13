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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمسية شعرية وعروض فلكلورية في الملتقى الثقافي لتراث جمعيات الجنوب

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد متحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، أمس الأحد، استمرار فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة"، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الثقافية بمحافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر.

وعقدت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد يونس وألقى قصيدة بعنوان "شيرين عروس السما" وقصيدة "توهة"، ثم تحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما ألقى الشاعر أشرف فريد مربعات صعيدية وقصيدة "بنت النائب".

أعقب ذلك عرض فني شارك فيه فرقة النادي العربي العقيلي، وقدمت مجموعة من الأغاني النوبية الجميلة بقيادة الفنان جمعة عيد. كما استمر معرض الحرف التراثية لمنتجات جمعيات الجنوب.

وتختتم فعاليات الملتقى، مساء اليوم، ويشهد عقد محاضرة بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة" يلقيها د. محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري الأسبق، يليها عرض فني لفرقة التنورة التراثية.

ينظم الملتقى من خلال الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعدة مناسبات خلال الشهر الحالي منها عيد العمال وأعياد الربيع بالإضافة إلى عروض الموسم المسرحي وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

متحف الطفل للحضارة والإبداع فعاليات الملتقى الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة

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