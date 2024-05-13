وزير التعليم العالي: افتتاح 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة الفترة المقبلة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم افتتاح 7 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة؛ مؤكدا أنها تمثل إضافة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالإضافة للمستشفيات الجامعية القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم كانت قد أصدرت توصيات بزيادة مخصصات دعم المستشفيات الجامعية بقيمة 3 مليار جنيه لشراء المستلزمات وما يتعلق بالمستشفيات.

وقال الدكتور وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن وزارة المالية صرفت مليار و400 مليون جنيه من المبلغ المخصص.