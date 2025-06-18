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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القومي للمرأة بكفر الشيخ يناقش تفعيل مبادرة معا بالوعي نحميها

قومي المرأة بكفر الشيخ
قومي المرأة بكفر الشيخ
محمود زيدان

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري، برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وبحضور المقررات المناوبات وعضوات الفرع.

جاء الاجتماع لمتابعة سير العمل ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تعزيز دور الفرع في دعم قضايا المرأة بالمحافظة ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.

 مناقشة الأنشطة وتنفيذ مبادرة “معًا بالوعي نحميها

استعرض الاجتماع أهم الأنشطة التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية، وناقش سبل تعزيز دوره في دعم قضايا المرأة بالمحافظة. وشهد الاجتماع اهتمامًا خاصًا بمبادرة 

وناقش المجلس آليات تفعيل مبادرة «معًا بالوعي نحميها» والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الوطن والمواطنة، وترسيخ قيم الانتماء، وحماية الهوية المصرية، من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين، خاصة في القرى والنجوع والمناطق ذات الاحتياج.

 خطط مستقبلية لتعزيز دور المرأة

أكدت الدكتورة أماني شاكر، خلال الاجتماع،  أهمية تضافر الجهود وتكثيف الحملات التوعوية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الأنشطة الفعالة ضمن المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

كفر الشيخ القومي للمرأة بكفر الشيخ القومي للمرأة مبادرة

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