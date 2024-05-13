الصرف الزراعي.. وزير الري: مشروعات الدولة ساهمت في الحد من هدر المياه

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك طريقتان لتغطية العجز الموجود في المياه نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الحل كان من داخل الدولة، والمشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وقال هاني سويلم، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن هناك شبكة صرف زراعي موجودة في أراضي الدلتا، وتصل للبحيرات.

وتابع وزير الموارد المائية والري، أن هناك 9 مصارف الغرض منها تنمية سيناء ووصول المياه للأهالي بالمنطقة، نتيجة بناء 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي.