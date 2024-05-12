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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم يتابع أعمال تطهير المصارف الزراعية استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات المائية

صدى البلد

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع  المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، لاستعراض أعمال الهيئة فى تطهير المصارف الزراعية إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات  المائية، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية .

وقال سويلم أن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، مشيراً لأهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعى التي يتم إستقبالها مع الأراضى الزراعية ، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدورى - خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات - على كافة المصارف الزراعية للإطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور ، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث أي إزدحامات مائية .

وأضاف أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازه بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه ، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الإنتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه ، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ مليون جنيه .

ويجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة تتجاوز ٩٠ مليون جنيه ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٢% وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون جنيه .

وتم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمام قدره ١٢ ألف فدان ، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر بإستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم ) ، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج ) .

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