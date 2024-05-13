وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نطمح لوقف إطلاق نار دائم بغزة وكل فلسطين

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إننا نطمح في وقف إطلاق نار دائم في غزة، بالإضافة إلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا نقبل بأقل من هذا الهدف.



وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي، أن حرب إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء خاصة النساء والأطفال أمر غير مقبول نهائيا ولا يمكن الدفاع عنه.

وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "مستمرون في هذه الجهود والمنهجية من أجل تطبيق كل القرارات الصادرة من العدل الدولية والجنائية الدولية، من أجل أن يكون هناك نهاية لهذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".