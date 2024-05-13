أساسيات ركوب الخيل وكيفية حماية الجسم في حال الوقوع من عليه |فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، فقرة عن أساسيات ركوب الخيل، و كيفية حماية الجسم في حالة الوقوع من عليه.

وقال يوسف أحد راكبي الخيل، إن التعامل مع الخيل يجب أن يكون هادئ دون أي شراسة، وشخصية الخيل تظهر مع الركوب الأول.

وأكد "يوسف" أن هناك أنواع عديدة من الخيل، ومنها الخيل الهولندي والألماني والإيطالي، وهو يمتلك قدرات عالية من القوة لتخطي الحواجز والمسابقات الكبيرة، وقادر على التحمل لأنه قوي ولديه عضلات تساعده على الجري والتحرك بسرعة عالية.

وأوضح يوسف، أن هناك نوع من الخيل عنيد، ولابد أن يتم التعامل معه بكل أريحية، حتى يصل له إحساس الراحة والرفاهية، وقد يشعر بالضيق أحيانًا إذا تمت إهانته وضربه.