فوائد آية الكرسي قبل النوم.. لن تتركها بعد اليوم

آية الكرسي من قالها قبل النوم فهو في حفظ الله حتى يصبح ومن قالها صباحا أو مساء كفت همه ، وتعتبر آية الكرسي من أعظم الآيات في القرآن الكريم فهي تطرد الشيطان وتبعده عن الإنسان حتى كما أخبر النبي صلى الله عبليه وسلم ، وفوائد آية الكرسي قبل النوم كثيرة جدا كما قال الفقهاء .

فوائد آية الكرسي قبل النوم

آية الكرسي عدد أحرفها خمسون حرفا، واشتملت على أمور التوحيد، فقد شملت أسماء الله -عز وجل-، وصفاته، وأفعاله، وقد قال الغزالي إنها تشتمل على اسم الله الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم. وآية الكرسي ، لا تقرأ في بيت إلا وخرج الشيطان منه، وهي الحافظة للمسلم في ليله من الجن والشياطين كما ورد في الأحاديث السابقة الذكر، وذكر العلماء في كتبهم أن مما يعين المسلم على أداء صلاة الفجر الإتيان بآداب النوم وخاصة قراءة آية الكرسي والمعوذات قبله. وقراءة آية الكرسي تحمي الإنسان من السحر قبل وقوعه.

فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة



قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الكرسي من سورة البقرة: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم قد صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنها أفضل آية في كتاب الله .. عن أبي هو ابن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال: الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي».

ودلت السنة النبوية على فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، فروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة، إلا الموت».أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني.

وضح الحديث أن المداومة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ويستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء -الجنة-.

وآية الكرسي هي قوله تعالى: «الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض» سورة البقرة الآية 255، وسميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها.

دليل قاطع على عظم آية الكرسي

كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آية الكرسي قبل نومه، وهي الآية الحافظة من الشيطان، وقد عرفنا هذا الحفظ من قصة جميلة حدثت لأبي هريرة رضي الله عنه؛ فقد روى البخاري عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: إني محتاج، وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟"، قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك، وسيعود".

فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. فرحمته، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟"، قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك وسيعود".

فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات، أنك تزعم لا تعود، ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255]، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فعل أسيرك البارحة؟"، قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: "ما هي؟"، قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255]، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. -وكانوا أحرص شيء على الخير- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟". قال: لا. قال: "ذاك شيطان".