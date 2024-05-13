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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إجرائه عملية دقيقة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

محمد التاجى
محمد التاجى

خضع الفنان محمد التاجي إلى عملية جراحية دقيقة في المعدة بسبب ضعف جدار البطن والذى تسبب فى فتق.

ويمكث حاليا محمد التاجى فى المستشفى من أجل التأكد من نجاح العملية ولذلك ممنوع من الكلام ويعتمد على شرب السوائل والمياه فقط فى المرحلة الحالية.

وأعلن الفنان محمد التاجي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خضوعه لعملية جراحية صباح غد السبت.

وكتب محمد التاجي، في منشوره عبر فيسبوك: «وأخيراً الدكتور حدد عمل الجراحة لي غداً السبت صباحاً دعواتكم».

في شهر أكتوبر 2023، تعرض الفنان محمد التاجي لإصابة في رأسه بعد سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في الأراضي السعودية.

ونشر محمد التاجي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله وقع أجري على الله قدر الله وماشاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي ، رايح أصلي الفجر ، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسي خبطت في عمود مربع رخام".

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان القدير محمد التاجي للاطمئنان عليه.

وقال الفنان محمد التاجي لصدى البلد "الحمد لله ، الحمد لله أحسن كتير، أنا بخير الحمد لله وتركت المدينة، ومتواجد  دلوقتي في مكة الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ".

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