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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم النواب توصي بدعم مستشفيات جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه

اجتماع لجنة التعليم
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتخصيص مبلغ ٣٦٣ مليون جنيه، لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، وذلك من موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي والجامعات، ود شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور شريف خاطر ، رئيس جامعة المنصورة، للدور الذى تقوم له الجامعة وعدد الكليات والمستشفيات بها، مطالبا بزيادة المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلي الموافقة علي طلب الجامعة بتخصيص مبلغ نحو ٣٦٣ مليون جنيه من مخصصات الموازنة الحالية لتلبية احتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة.

 

ومن جانبهم أعلن عدد من النواب تأييدهم لطلب جامعة المنصورة،  حيث أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علي أن مستشفيات جامعة المنصورة تقوم بدور كبير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لعدد ٦ محافظات وهو أمر يتطلب دعمها باستمرار لتواصل القيام بدورها.

 

وتابع الحصرى، أن ذلك الأمر يخدم كل المواطنين والمرضي المترددين علي مستشفيات الجامعة.

 

وقالت الدكتورة نسرين عمر ، عضو مجلس النواب، إن جامعة المنصورة تقوم بدور كبير عبر تاريخها، وتستحق كل الدعم منا.

 

وأيدهم د سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا تضامنه مع طلب الجامعة ونواب الدقهلية، لتلبية احتياجات قطاع مستشفيات جامعة المنصورة. 

 

وشارك فى الاجتماع الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات بجامعة المنصورة ومحمد مرعى، أمين عام جامعة المنصورة.

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