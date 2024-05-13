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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا: أرسنال سيحتفل بلقب الدوري في هذه الحالة

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

في لحظات تكتيكية حرجة تُلقي بظلالها على سباق الدوري الإنجليزي، يُعتبر اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وتوتنهام ذروة الحسم.

 يرى بيب جوارديولا، المدرب الرئيسي للفريق السماوي، أن تحقيق الفوز في هذه المواجهة أمام توتنام أمر أساسي لمساعدة مانشستر سيتي على الاحتفاظ بطموحاته في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

في مؤتمر صحفي مميز، أكد جوارديولا أن الفوز ضروري لاستمرار آمال مانشستر سيتي بالتتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن مواجهة توتنهام على أرضها ليست بالأمر السهل، خاصة في هذا الموسم العنيف الذي يميزه العدوانية المتزايدة.

ومع ترنح مانشستر سيتي في مواجهاته السابقة مع توتنهام على ملعبه الجديد، يعد اللقاء القادم فرصة ذهبية لاستعادة التوازن والتغلب على الصعوبات. بإمكان الفوز في هذا اللقاء أن يُعيد الأمل لفريق مانشستر سيتي، أو أن يضعه في موقف لا يحسد عليه، حيث يبدو أرسنال جاهزًا للاحتفال بلقب الدوري في حالة فشل منافسه اللدود.

تعكس كلمات جوارديولا تحديًا حقيقيًا وتوترًا متوقعًا في ظل المنافسة الشديدة. 

الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا توتنهام فريق مانشستر سيتي

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