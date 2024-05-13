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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تقييم تأثير "العملاء الأجانب" على التكامل مع جورجيا

بوريل
بوريل

طلب وزراء خارجية 12 دولة في الاتحاد الأوروبي من رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، تقييم تأثير القانون الجورجي على العملاء الأجانب على التكامل الأوروبي للبلاد.

وبحسب ما أورده موقع روسيا اليوم، فإنه وفقا للرسالة فإن الحكومة الجورجية قد عرّضت إمكانية الاندماج في الاتحاد الأوروبي للخطر من خلال مشروع القانون.

ووقع على الرسالة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والسويد.

وفي وقت سابق، دعا النواب الجورجيون السلطات إلى عدم الاجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي بوريل قانون العملاء الأجانب جورجيا

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