الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تقييم تأثير "العملاء الأجانب" على التكامل مع جورجيا

طلب وزراء خارجية 12 دولة في الاتحاد الأوروبي من رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، تقييم تأثير القانون الجورجي على العملاء الأجانب على التكامل الأوروبي للبلاد.

وبحسب ما أورده موقع روسيا اليوم، فإنه وفقا للرسالة فإن الحكومة الجورجية قد عرّضت إمكانية الاندماج في الاتحاد الأوروبي للخطر من خلال مشروع القانون.

ووقع على الرسالة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والسويد.

وفي وقت سابق، دعا النواب الجورجيون السلطات إلى عدم الاجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.