بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قاسية لبعض المحللين، قائلا “بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عنده ٢٨ محترفا، وأنا عندي ٨ بس، بلاش نسهل وصولنا للمونديال”.

المنتخب المصري يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مباراة غينيا بيساو خارج القاهرة في 10 يونيو.

وفي جلسة مع الصحفيين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح حسام حسن: "مرموش مصاب في إصبع اليد، وتواصلنا معه ومع إدارة ناديه.

قرر اللاعب إجراء عملية بعد مباراته الأخيرة في الدوري الألماني". كما أشار إلى محاولة تأجيل العملية لعشرة أيام، ولكن النادي رفض هذا الطلب بحجة عدم إمكانية إلغاء الحجز للجراحة.