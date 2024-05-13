تصاعد مستمر للحرب.. 4 محاور لتوغل الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كشف بشير عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، عن الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن الوضع في تصاعد مستمر ويتم التحدث الآن عن 4 محاور للاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحور الأول للقتال الدائر الآن هو محور مدينة رفح الفلسطينية والتي تشهد منذ 8 أيام توغلًا عسكريًا إسرائيليًا للآليات وقصف مستمر من المدفعية.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وتطلق صواريخ باتجاه منازل المواطنيين في رفح الفلسطينية، وتتعرض المنطقة الغربية برفح الفلسطينية لإطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلي والتي تستمر في قصف الشريط الساحلي لقطاع غزة.

وأشار إلى المحور الثاني من القتال في قطاع غزة هو شمال المحافظة الوسطى، بمناطق شمال مخيم النصيرات والبريج ومنطقة جحر الديك ومحطة التوليد الكهربائي، وتشهد هذه المنطقة توغل الآليات الحربية الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، وتقوم بعمليات التجريف وتدمير المناطق والبنية التحتية للمنطقة وتدمير خطوط النقل للكهرباء لهذه المنطقة.

ونوه بأن المحور الثالث للقتال في قطاع غزة هو القتال في منطقة حي الزيتون ويقع جنوب مدينة غزة ويتعرض هو الأخر لتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلي والتي دمرت ما يزين عن 40 منزلًا وإطلاق القذائف المستمرة على منازل المدنيين وإطلاق النيران تجاه مراكز الإيواء في حي الزيتون الأمر الذي يعرض حياة النازحين المتواجدين لخطر الشديد، والمحور المشتعل الوحيد هو مخيم جباليا واجتاحته الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ يومين.



