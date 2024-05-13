المرصد الأورومتوسطي: قوات الاحتلال اقتحمت مراكز الإيواء بمدارس الأونروا في جباليا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مراكز الإيواء في مدارس الأونروا في جباليا شمالي غزة، وقتلت واعتقلت عشرات المدنيين الفلسطينيين، وأجبرت الآلاف على النزوح تحت قصف جوي ومدفعي لا يتوقف.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له: "وثقنا قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا يضم منازل لعائلات "النيرب"، و"أبو لحية"، و"خليل"، و"عطا الله" في مخيم جباليا، وسط أنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض".

وأكد المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت 6 مدارس تابعة للأونروا في شارع المدارس في مخيم جباليا، تؤوي آلاف النازحين، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار، بما في ذلك من طائرات كواد كابتر تجاه المدارس ومحيطها.

وذكر المرصد أنه تلقي معلومات أولية عن مقتل 32 مدنيًّا في جباليا ومخيمها، إلى جانب وجود أعداد أخرى من الشهداء داخل مراكز الإيواء التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية، وأجبرت النازحين على الخروج منها واعتقلت العشرات منهم، وأجبرتهم على خلع ملابسهم وعرضتهم للتعذيب، وهناك معلومات أولية عن إعدامها شخصا مدنيا واحدا على الأقل بعد اعتقاله، ويدعي عيسى حمودة من جباليا البلد.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ وتمنع عملها، ما يحد من قدرتها على انتشال القتلى والجرحى الذين وردت معلومات عن وجود العديد منهم في مدارس الإيواء والشوارع المحيطة بها، وتحت وقرب المنازل المستهدفة، مما سيرفع حصيلة الضحايا القتلى والمفقودين جراء هذه الهجمات العسكرية الإسرائيلية.