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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

هيمنعك من الـ«سكرين شوت».. واتساب يطلق ميزة جبارة للخصوصية| تفاصيل

واتساب يطلق ميزة
واتساب يطلق ميزة جبارة للخصوصية

كشفت تقارير أن تطبيق “WhatsApp” واتساب، يعمل على تطوير ميزة؛ لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة أو “سكرين شوت” لصور الملف الشخصي. 

وتهدف ميزة واتساب القادمة إلى تعزيز الخصوصية، وتقليل المشاركة غير المصرح بها على التطبيق، خاصة بسبب المضايقات وانتحال الشخصية. 

ووفقًا لما أورده  موقع “WABetaInfo” فإنه قد تم تصميم الميزة لزيادة خصوصية المستخدم، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاركة والتوزيع غير المصرح به للصور الشخصية. 

وفي حين لا يزال بإمكان الأفراد اللجوء إلى أجهزة أو كاميرات بديلة للحصول على الصورة، فإن حظر وظيفة لقطة الشاشة داخل التطبيق؛ سيؤدي بلا شك إلى تقليل المشاركة غير المصرح بها لصور الملف الشخصي.

ويسعى واتساب إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في معلوماتهم الشخصية، مما يقلل من احتمالية إساءة استخدام صور الملف الشخصي من خلال تطبيق تقنية تمنع القدرة على التقاط لقطات الشاشة داخل التطبيق.

وبحسب الموقع فإنه على الرغم من أن هذه الميزة لن تقضي تمامًا على مخاطر التقاط الصور غير المصرح بها، إلا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية.

WhatsApp واتساب سكرين شوت صور الملف الشخصي الخصوصية ميزة واتساب

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