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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: محطة بحر البقر واحدة من أهم المشروعات العملاقة

مستقل مصر
مستقل مصر

أكد الدكتور محمد غانم متحدث باسم وزارة الري، أن مصر تواجه التحديات كبيره لتوفير المياه في المشروعات الزراعية، مصيفا أن الموارد المائية المتاحة لمصر حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف محمد غانم، في مداخله هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حجم احتياجات مصر المائية تقدر ب 111 مليار متر مكعب سنويا، متابعا أن اعاده استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من 100 صرف الزراعي والصرف الصحي.

وتابع الدكتور محمد غانم متحدث باسم وزارة الري، أن مصر تستورد محاصيل غذائية لأنها ستحتاج في حاله زراعتها الى 33 ونصف مليار متر مكعب من المياه، لافتا إلى أن محطة بحر البقر واحدة من اهم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأكمل الدكتور محمد غانم متحدث باسم وزارة الري، أن محطه تحلية المياه بمنطقة الحمام باجمالي طاقة يومية تصل الى 190 الف متر مكعب، ومنظومة الري المصري من أعلى المنظومات العالميه كفاءة الاستخدام.

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