نشأت الديهي: مصر تسابق الزمن لإحداث تنمية زراعية واقتصادية كبرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حجم الأراضي التي زُرعت آخر 10 سنوات في مصر، لم تزرع على مدار 100 عام، مشيرًا إلى أن مصر تسابق الزمن؛ لإحداث تنمية زراعية واقتصادية كبرى.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن حصة مصر من المياه تقدر بـ55 مليار متر مكعب من المياه، وهذه المياه لم تقل ولم تزد في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة لم يؤثر على حصة مصر من المياه .

ولفت إلى أن حصة المواطن المصري في الماضي كانت تقدر بـ3 آلاف متر، والآن انخفضت هذه الحصة لـ450 مترا في العام، مشيرًا إلى أن استخدام المياه يشمل المياه المستخدمة في الطعام والاستخدام المنزلي وخلافه.