عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله.. وكريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد عبده وكريم محمود عبد العزيز:

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان، ظهر النجم محمد عبده أخيراً في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا.


كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه خديجة وحبيبة.. صور

الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنتيه حبيبة وخديجة.

هعمل اللي عايزاه.. ياسمين عبد العزيز تظهر في حملة إعلانية جديدة

تقود الفنانة ياسمين عبد العزيز الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى شركات المحمول، إذ تقدم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

هاني محروس يكشف موعد طرح "بنجيب القرش" لـ مصطفى حجاج وحاتم عمور

كشف المنتج هاني محروس موعد طرح أغنية بنجيب القرش للنجم مصطفى حجاج والفنان حاتم عمور .

محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه خديجة وحبيبة.. صور

تفاصيل حفل آمال ماهر في الكويت وموعده

هعمل اللي عايزاه.. ياسمين عبد العزيز تظهر في حملة إعلانية جديدة

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان وموعده

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

لضخ دماء جديدة.. رامي المتولي مديرا فنيا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

ترشيحاتنا

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

أبو العينين يعلن إنشاء مصنع جديد للسيراميك.. وأحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر.. حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان.. تفاصيل

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. دار الإفتاء تجيب

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-