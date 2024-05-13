أخبار الفن| أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله.. وكريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد عبده وكريم محمود عبد العزيز:

بعد أيام من طمأنة محبيه على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بمرض السرطان، ظهر النجم محمد عبده أخيراً في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا.

الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنتيه حبيبة وخديجة.

تقود الفنانة ياسمين عبد العزيز الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى شركات المحمول، إذ تقدم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

كشف المنتج هاني محروس موعد طرح أغنية بنجيب القرش للنجم مصطفى حجاج والفنان حاتم عمور .