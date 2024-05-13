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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه خديجة وحبيبة.. صور

صدى البلد

احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنتيه حبيبة وخديجة.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، من تجهيزات الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيه.

وفي سياق آخر، طرحت منصة شاهد الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل "البيتي بيتي 2“، الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر.

وحملت الحلقات عدد الجديدة من مسلسل “البيت بيتي 2” عدد من الأحداث كان أبرزها طرد كراكيري “ كريم محمود عبد العزيز”، وزوجته ميرنا جميل من الفيلا؛ بعد أن اكتشفا أن عليها نزاعا قضائيا، مما اضطرهما إلى الانتقال للعيش في أحد منازل المزرعة برفقة بينو “مصطفى خاطر”.

مسلسل "البيت بيتي 2” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.

كريم محمود عبد العزيز

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