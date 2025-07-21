زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

تعد كرات اللحم بالمشروم والبطاطس من الأكلات الشهية التى ترضي جميع الاذواق ويمكن تقديمها في التجمعات العائلية والعزومات كما أنها من افخم اكلات المطاعم.

نعرض لكم طريقة عمل كرات اللحم بالبطاطس والمشرم من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمةبرنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

½ كيلو لحم مفروم ناعم وبدون دهن

2 ملعقة كبيرة بقسماط

ملح

فلفل

2 كوب مشروم

بطاطس مقلية مكعبات

الصوص:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصل

2 فص ثوم مفروم

1 كوب كريمة

1 ملعقة دقيق

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم

4 ملعقة كبيرة صويا صوص

1 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة صغيره ماسترد

مكعب مرق

ملح وفلفل

جبنة مبشورة

للتقديم :

أرز



طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس



في بخلط اللحم مع البقسماط والملح والفلفل الأسود



اصنعي من الخليط كرات وشوحيها في قليل من الزيت الساخن ثم ضعيهم في طبق التقديم.



في نفس الطاسة شوحى الدقيق في الزبدة السائحة ثم ضعي البصل والثوم والملح والفلفل وجوزة الطيب والصلصة والصويا صوص والكاتشاب والمستردة ومكعب المرقة المطحونة.



تضاف الكفتة والمشروم والبطاطس ويتركوا على النار حتى تمام التجانس

الجبنة على الوجه وتدخل صينية كرات اللحم في الفرن الساخن حتى تمام النضج وذوبان الجبنة واحمرار وجه الصينية

وتقدم كرات اللحم بالمشروم والبطاطس في طبق مناسب مع الخبز أو الأرز الأبيض أو المكرونة.