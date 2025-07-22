عادل عبد الفضيل: 23 يوليو من المحطات الفارقة في تاريخ الوطن

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم 30 مليون عامل مصري بصفة عامة، و250 ألف عامل بالنقابة المالية بصفة خاصة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقدم رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيس، بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي قادها أحرار الوطن بمساندة الشعب فكانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاثمًا عليها لعقود طويلة، داعياً الله أن يُعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وقال النائب عبد الفضيل، إن ثورة 23 يوليو تعتبر من المحطات الفارقة التي شهدتها مصر، والتي أسست لحياة جديدة تعتمد على المبادئ الوطنية والعدالة الاجتماعية، لذا تسعى الحكومة دائماً لترسيخ قيم الثورة في نفوس الأجيال الجديدة من خلال الفعاليات التعليمية والثقافية المختلفة، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو العظيمة ستظل محفورة في عقول وقلوب الشعب المصري لما حققته من أهداف عظيمة من إعلاء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن ورسخت لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه العظيم.