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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

واصل  الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل الجنيه المصري منذ تعاملات الأحد الماضي  مستهل الأسبوع. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم مستهل تعاملات يوم الثلاثاء 14  مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع. 

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك( مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي اجريكول )نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB ) نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( الاستثمار العربي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد ) نحو 47 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع. 

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي ،قطر الوطني)نحو 46.98 جنيه للشراء و 47.08جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 

يقدّم بنك مصر  أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.51 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

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