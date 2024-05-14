سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 على مستوى الأعيرة كافة، وفقا لـ Egypt Gold price today.



سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء، نحو 3549 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 3253 جنيها.



سعر عيار 21 الأشهر تداولا

سجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 3105 جنيها

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24.840 جنيها.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة، أمس الإثنين، مسجلا 2172 دولارا.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.